Prehodno se vrača (septembrsko) poletje

Za višinsko dolino z vlažnim in nestanovitnim atlantskim zrakom, ki je ponoči zapustila naše kraje, se krepi anticiklon. V višinah ga bo spremljal toplejši subtropski zrak. Zagotovil nam bo več dni s prevladujočim sončnim in stanovitnim vremenom ter z višjimi temperaturami. Prehodno se vrača poletje, v sicer nekoliko okrnjeni septembrski obliki. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem spet približevale 30 stopinjam Celzija in jih bodo morda mestoma tudi dosegle, toplejše pa bodo tudi noči. Nekaj več nestanovitnosti bo v petek, ko se bo onstran Alp premikala vremenska fronta, ki bo delno vplivala tudi na vreme pri nas. Obdobje s stanovitnim in prijetnim pozno poletnim vremenom bo predvidoma trajalo do sredine prihodnjega tedna. Za njim se, kot kaže po zdajšnjih izračunih, obeta novo poslabšanje s padavinami in ohladitvijo.

Danes in jutri bo pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 29 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj, vseeno pa bo kar prijetno toplo. Morje ima trenutno v Tržaškem zalivu 25,3 stopinje Celzija in je torej za ta čas kar toplo ter prijetno za kopanje.

V petek bo precej jasno, v gorah povečini spremenljivo do pretežno oblačno. Tam se bodo mestoma pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo obrobno lahko širile do ostalih predelov. Ni izključeno, da bo vsaj nekaj dežja v obliki ploh ali neviht padlo tudi v nižinah in ob morju.

V soboto bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Čez dan bo spet nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 ali 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala.

Tudi začetek prihodnjega tedna bo sončen in še nekoliko toplejši.