Preimenovanje Lucije v Sveto Lucijo buri duhove

O preimenovanju naselja Lucija v Sveto Lucijo bodo najbrž jeseni občani odločali na referendumu. Tako je sklenil piranski občinski svet na precej razgreti seji, ki je razočarala svetnike italijanske narodnosti, predlagatelje preimovanja. Nadia Zigante, Andrea Bartole in Manuela Rojec so ugotavljali, da je bila Santa Lucia prvič omenjena že v 12. stoletju in da jo je oblast po drugi svetovni vojni preimenovala v Lucijo z dekretom, ne da bi vprašala prebivalce. »Čas je, da vrnemo potrebno dostojanstvo tudi temu kraju,« so podčrtali v obrazložitvi, v kateri se sklicujejo na primer Sv. Petra v koprski občini, ki ga je povojna oblast preimenovala v Raven, a so mu že leta 1992 vrnili prvotno ime.

Po glasovanju, na katerem so piranski občinski svetniki odločili, da bodo o preimenovanju vprašali krajane, je Manuela Rojec, piranska podžupanja in svetnica iz vrst Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, razočarana in prizadeta zapustila sejno dvorano, poročajo Primorske novice. Da bo razprava o pobudi, naj občina začne z aktivnostmi, ki bi vodile v preimenovanje naselja Lucija v Sveta Lucija (oziroma italijansko Lucia v Santa Lucia), je bilo slutiti že pred časom. »Videti je, da so trije svetniki italijanske skupnosti dregnili v osje gnezdo medsebojnih slovensko-italijanskih odnosov, prežeto s političnimi stereotipi in spomini na “naše” in “vaše”, na fašizem in komunizem«, so občinsko sejo komentirale Primorske novice.