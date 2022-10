Preko Trbiža znova priteka ruski plin

Preko trbiškega plinovoda znova priteka v Italijo ruski plin, je danes sporočila družba Eni. Dobavo so prekinili v soboto, 1. oktobra. Gazprom je tedaj sporočil, da ne more dobavljati plina v Italijo, ker ga ne more dostavljati preko Avstrije

Do ponovne vzpostavitve dobave je prišlo, potem ko so Eni in druge udeležene strani odpravile omejitve, ki jih predvideva nova avstrijska zakonodaja.

Italija iz Rusije sicer trenutno prejema le 10 odstotkov celotne količine uvoženega plina. Iz družbe Eni so v minulem obdobju že sporočili, da krepijo in diverzificirajo vire za postopno nadomestitev vseh 20 milijard kubičnih metrov plina, ki so jih lani uvozili iz Moskve.