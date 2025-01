Pogajalci v Katarju, ki so posredovali v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Dogovor je potrdil tudi ameriški uradnik, pred uveljavitvijo pa ga morajo potrditi še izraelski parlament. Premirje se bo začelo v nedeljo.