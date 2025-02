Prenovljeni Titov Galeb dokončno na Reki v pričakovanju obiskovalcev

Preureditev Titovega Galeba je skupaj stala od 14 do 15 milijonov evrov in naj bi po izračunih iz leta 2016 zagotavljala okrog 347.000 evrov letnega prihodka v primeru, da bi si jo ogledalo 52.000 letnih obiskovalcev, poroča časopis La voce del popolo. V to vsoto so bili vključeni tudi prihodki zaradi najemnine prostorov, ki pa jih doslej še ni bilo. Vzdrževalni letni stroški naj bi znašali okrog 352.000 evrov in torej presegali letni prihodek.

Ladjo so izdelali nekaj let pred drugo svetovno vojno v Genovi za prevoz sadja. Med drugo svetovno vojno so jo uporabljali za postavljanje min v Kvarnerju, leta 1944 pa je po napadu zavezniških bombnikov končala na dnu Jadrana. Leta 1948 so jo jugoslovanski delavci izvlekli na gladino, od leta 1953 pa je kot Titova rezidenčna ladja obiskala več kot 40 pristanišč v Evropi, Aziji in Afriki. Po razpadu nekdanje Jugoslavije so ladjo prepeljali v Črno goro. Prodali so jo Grku Johnu Paulu Papanikolauju, ki je plovilo nameraval prenoviti v luksuzno jahto v ladjedelnici Viktor Lenac na Reki, a se je zapletlo pri plačilu. Mesto jo je kupilo leta 2009, potem ko je propadala v reški ladjedelnici.

Na ladji Galeb so med drugim snemali tudi nekaj odlomkov filma Gabrieleja Salvatoresa Napoli - New York. Produkcija je potekala med drugim v Trstu in na Hrvaškem.