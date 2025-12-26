Pretep v Sežani, ker mu je želel preprečiti vožnjo pod vplivom alkohola

Policisti so v sredo zvečer posredovali na parkirišču gostinskega lokala v Sežani, kjer sta se stepla moška. Kot je ugotovila policija, se je 27-letnik iz okolice Sežane po popivanju v lokalu želel sam odpeljati z avtom, kar pa mu je poskušal preprečiti 46-letni Sežančan. Prišlo je do pretepa, policijo pa je poklical opiti 27-letnik.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so v sredo ob 21.55 policiste napotili do parkirišča pred gostinskim lokalom v Sežani, od koder je klical moški in prijavil, da ga je njemu neznani moški udaril v obraz. Policisti so ugotovili, da je pred tem 27-letni prijavitelj pil alkoholne pijače v gostinskem lokalu. Ko je ob približno 21.50 pod močnim vplivom alkohola odšel k svojem vozilu in sedel vanj, da bi se odpeljal stran, je do njega pristopil 46-letni Sežančan in mu hotel preprečiti vožnjo, prijavitelja pa so pred tem tudi drugi prepričevali, naj ne vozi.

Ko je 46-letnik prišel k vozilu, je odprl vrata in 27-letnika pozval, naj gre iz vozila, in mu hotel preprečiti vožnjo. Slednjega je to razjezilo in je začel 46-letnika brcati kar iz vozila, nakar je izstopil in ga začel udarjati po zgornjem delu telesa in preklinjati. To je moškega, ki mu je želel preprečiti vožnjo, razjezilo in ga je z dlanjo udaril v obraz in ga pri tem lažje poškodoval, so dogajanje povzeli na policiji.

Prijavitelj se je nato še hotel pretepati, vendar so mu to preprečili prijatelji. Policisti bodo zoper oba kršitelja ustrezno ukrepali. Na kraju so policisti še ugotovili, da je bil 27-letnik pred tem v bližnjem gostinskem lokalu, kjer so mu postregli alkoholno pijačo, čeprav je bil vidno pod vplivom alkohola, kar je potrdilo več prič. Zaradi kršitev določil zakona o omejevanju porabe alkohola bodo zoper natakarico in najemnika gostinskega lokala uvedli hitri postopek.