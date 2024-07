Koprski policisti so danes sporočili, da so v petek popoldne na avtocesti A1 poskušali ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v vozilu prevažal še pet prosilcev za azil. Voznik je avtomobil na avtocesti ustavil in peš zbežal, vendar so ga policisti kasneje prijeli. Zoper 27-letnega voznika, državljana Gruzije, bo podana kazenska ovadba, tujci, vsi državljani Afganistana, pa so bili po postopku odpeljani nazaj v azilni dom.