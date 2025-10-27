VREME
Črna kronika

Pri Codroipu do smrti povozili moškega

Po vsej verjetnosti ga je danes zgodaj zjutraj zbil kombi, ki pa ga ni bilo več na kraju dogodka

Spletno uredništvo |
Casarsa della Delizia |
27. okt. 2025 | 9:28
Na mostu Ponte della Delizia na državni cesti št. 13 pri Codroipu v Furlaniji so danes zjutraj približno ob 7. uri do smrti povozili moškega. Gre za kmetijskega delavca, tujega državljana, ki se je s kolesom vozil v službo. Po navedbah nekaterih prič naj bi ga zbil kombi, ki je nato zapustil kraj nesreče. Karabinjerji pregledujejo posnetke tamkajšnjih varnostnih kamer, da bi ga izsledili.

Na prizorišče so prihiteli reševalci službe 118 z reševalnim vozilom in specializirano osebje helikopterske nujne medicinske pomoči.

