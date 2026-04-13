Pri goljufiji sodelovalo več oseb

Koprski policisti so v minulih dneh obravnavali dva primera goljufij, pri katerih so storilci z zavajanjem po telefonu od občanov pridobili denar.

V prvem primeru je bila tarča goljufov starejša občanka, kateri so povedali, da je njena hči v bolnišnici in potrebuje denar. Ta je poklicala vnuka, ki je prevaro k sreči preprečil.

V drugem primeru pa je neznani moški poklical starejšo občanko in ji lažno predstavil, da je njen bližnji sorodnik udeležen v prometni nesreči ter nujno potrebuje denar za operacijo v bolnišnici. Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dalj časa ter jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij. Medtem je na njen dom prišla neznana ženska, ki ji je oškodovanka - v prepričanju, da pomaga sorodniku - izročila večjo vsoto gotovine.

Iz koprske policijske uprave sporočajo, da gre za organizirano obliko goljufije, v kateri sodeluje več oseb, in sicer ena oseba pokliče po telefonu in ustvarja občutek nujnosti, panike, druga oseba pa pride po denar na dom.

Kako ravnati v primeru takega klica? Ne izročajte denarja neznanim osebam. Prekinite klic in sami pokličite sorodnika ali druge zaupanja vredne osebe. O dogodku takoj obvestite policijo na 113, so napotki koprskih policistov.