Petek, 17 oktober 2025
Pri Izoli s potapljajoče jadrnice rešili posadko

Na njej je bilo šest ljudi iz Ljubljane in okolice, ki se k sreči niso poškodovali

Spletno uredništvo |
Izola |
17. okt. 2025 | 10:19
Približno miljo od Izole se je včeraj okoli 15. ure potapljala jadrnica, ki je bila namenjena v Gradež. V reševalno akcijo so takoj napotili pomorske policiste s čolnom P-08. Iz morja so rešili šest članov posadke. Nepoškodovane, a podhlajene so jih pripeljali v izolsko marino, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Ekipa Kapitanije in Sektorja za varovanje obalnega morja bo naknadno poskrbela še za reševanje prevrnjene jadrnice. Takojšnje reševanje zaradi premočnega vetra namreč ni bilo možno. Člani posadke so bili iz Ljubljane in okolice, so še navedli na policiji.

