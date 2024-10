Pri Kastelcu so včeraj koprski policisti ustavili 48-letnega italijanskega voznika, ki je vozil 167 kilometrov na uro pri omejitvi 100 kilometrov na uro. Naložili so mu globo.

Ob 18. uri so na izvozu Kastelec ustavili avtomobil volvo, nemške registracije, ki ga je vozil 40-letni državljan Nemčije. Prevažal je 3 državljane Sirije in 3 državljane Turčije, ki so zapustili Azilni dom. Postopki še potekajo.