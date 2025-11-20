Pri oddajanju turističnih sob utajevali televizijsko naročnino

Finančni policisti s Trbiža so med lastniki turističnih nepremičnin po predhodni temeljiti preiskavi, ki so jo opravili na spletnih platformah, na Trbiškem odkrili 43 utajevalcev televizijske naročnine. Gre za sobodajalce, ki niso plačali posebne naročnine za javno televizijo Rai, četudi imajo identifikacijsko kodo CIN in torej polnopravno sodijo med oddajalce zasebnih turističnih nastanitev. Gostom so nudili televizijske sprejemnike, pri čemer pa niso plačali posebne naročnine, ki je predvidena za javne lokale oz. za lokale, odprte javnosti in vsekakor izven družinskega kroga. Po pregledu podatkovnih baz so preiskali več stanovanj na Trbiškem in odkrili kršitelje, ki so bili v mnogih primerih povsem neznani davčni upravi. Nadaljnji postopek bo prevzela družba Rai. Kršitelje po vsej verjetnosti čakajo visoke denarne kazni.