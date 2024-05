Po kolesarski poti pri Trebčah sta prevažala migrante

Potem ko so prejeli nekaj prijav v zvezi s prisotnostjo migrantov, ki naj bi prehajali slovensko-italijansko mejo v gozdu med Trebčami in Padričami, so tržaški lokalni policisti začeli izvajati nadzor na tem območju.

Prejšnjo nedeljo, 12. maja, so na kolesarski stezi, ki vodi iz Orleka v Trebče, ustavili dva avtomobila in aretirali oba voznika, ukrajinska državljana, ki sta nezakonito peljala devet migrantov.

Najprej je pripeljal avtomobil s češko registrsko tablico, v katerem je bilo poleg voznika še šest migrantov, državljanov Egipta, starih med 17 in 35 let. Lokalni policisti so z več vozili obkolili avtomobil in prijeli voznika, nato pa pot naglo izpraznili in še malo počakali. Prispelo je drugo vozilo, z madžarsko registrsko tablico, v katerem so bili ob vozniku trije sirski državljani. Voznik je skušal lokalne policiste napasti z nožem, a so ga ustavili.

Tihotapca migrantov, ukrajinska državljana D. P. in O. K., stara 17 in 42 let, so aretirali in ju odvedli v koronejski zapor. Dva od devetih migrantov so vrnili slovenski policiji, enega mladoletnega so sprejeli v sprejemni center za mladoletne tuje državljane brez spremstva, ostalih šest, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, pa so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja nezakonitega vstopa v državo.