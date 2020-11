Pri Pordenonu moški ponoči ubil 34-letno partnerko

Včeraj je bil mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, danes pa moramo žal poročati o novem femicidu, ki se je ponoči udejanjil v naši deželi.

V kraju Roveredo in Piano pri Pordenonu je 33-letni Giuseppe Forciniti ponoči na domu večkrat zabodel v vrat 34-letno partnerko in jo ubil. Nato se je s še okrvavljenimi rokami predstavil na kvesturi. Policisti so nemudoma sprožili alarm, na kraj so prihiteli reševalci in policisti, toda za žensko ni bilo več pomoči. Kraj zločina si ogleduje državni tožilec, moškega pa so aretirali zaradi namernega umora v obtežilnih okoliščinah.