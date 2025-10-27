Pri Pulju onesposobili letalsko bombo

Pripadniki hrvaške policije so v nedeljo v Pulju uspešno deaktivirali in uničili letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Težka je bila 220 kilogramov, vsebovala pa je 69 kilogramov eksploziva, so sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

Bombo so odkrili 15. oktobra med gradbenimi deli v puljskem naselju Veli Vrh. Po navedbah policije je šlo za letalsko bombo britanske izdelave iz druge svetovne vojne. Dolga je bila približno meter in široka okoli 30 centimetrov, vsebovala pa je približno 69 kilogramov eksploziva TNT, kar ustreza moči desetih protioklepnih min.

Akcija uničenja bombe se je začela v nedeljo zjutraj z evakuacijo prebivalcev v radiju 250 metrov od kraja najdbe. Po evakuaciji so pripadniki protibombne enote hrvaške policije ob pomoči več drugih policijskih enot ter služb, pristojnih za varnost, bombo deaktivirali, premestili in uničili.