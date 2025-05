Na avtocesti A23 je danes (10. maja) nekaj po 8. uri med mejnim prehodom z Avstrijo in Trbižem zagorel tovornjak, ki je prevažal pivo. Voznik, ki je vozil iz Avstrije, je takoj potem ko je zapustil predor, opazil dim. Ta je prihajal iz zadnjega dela tovornjaka.

Moški je zato ustavil vozilo, odklopil prikolico in premaknil vlečno vozilo, da bi preprečil, da bi tudi to zajel ogenj. Dim so opazili tudi več kilometrov stran, slišati pa je bilo tudi več eksplozij. Vzrok požara še ni znan.