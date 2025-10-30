Pri Trbižu zasegli petnajst ton tobaka

Finančni policisti so pri mejnem prehodu na Trbižu zasegli tovor petnajstih ton predelanega tobaka in ugotovili, da gre za poskus mednarodnega tihotapljenja, s katerim so tihotapci utajili predvidene pristojbine. Prevažal ga je tovornjak s priklopnikom poljskih registrskih tablic, ki je vozil proti Litvi. S tobakom bi izdelali 750.000 škatlic cigaret, pri čemer bi na črnem trgu nezakoniti posel donesel 3.760.000 evrov.

Finančni policisti, ki so na Trbižu tovornjak ustavili za navadno kontrolo, so posumili o dokumentih, ki jim jih je izročil voznik. Preiskavo so poglobili in tovor pregledali. Ugotovili so, da tovornjak neprirkito in skoraj pri belem dnevu prevaža večji tovor tobaka, ki so ga v dokumentih sicer tihotapci označili kot splošno blago. Očitno so menili, da s prevozom »vsem na očeh« ne bodo pritegnili sumov. Finančni policisti so tovor tobaka zasegli in preprečili njegov vnos na mednarodni črni trg.