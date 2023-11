Pri vozniškem izpitu goljufal z mikrokamero in slušalko

Lokalni policisti iz Pordenona so ovadili 37-letnega državljana Tunizije, ki je goljufal pri pisni preizkušnji vozniškega izpita in njegovega skritega pomočnika. Ugotovili so, da je pod majico skrival mikrokamero z oddajnikom, v ušesu pa mini brezžično slušalko s sprejemnikom, pri čemer mu je skriti pomočnik svetoval pravilne odgovore. Posumili so zaradi njegovega pogleda, vseskozi zazrtega v računalniški ekran ter zaradi njegove popolne negibnosti v uri in pol dolgi preizkušnji. Izpit bi bil odlično izdelal, saj je storil le eno napako, kar pa so mu lokalni policisti preprečili.