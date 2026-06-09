Pri Vrsarju strmoglavilo manjše letalo

Na območju Vrsarja v hrvaški Istri je davi v bližini tamkajšnjega letališča strmoglavilo manjše letalo. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, so sporočili iz istrske policijske uprave. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni.

Policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8.35. Na kraj dogodka so napotili vse pristojne službe - policijo, gasilce in reševalce.

O nesreči so obvestili tudi hrvaško agencijo za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu (AIN).

Manjše letalo je minuli četrtek strmoglavilo tudi na območju Medulina, pri čemer so umrle štiri osebe.