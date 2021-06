Piranski policisti so na Koprski cesti v Portorožu v noči na nedeljo ob 1.48 ustavili 55-letno državljanko Italije. Opravili so ji alkotest, ki je pokazal 0,88 mg alkohola v litru izdihanega zraka, se pravi, da je zaužila več kot trikratno dovoljeno količino alkohola. Zoper voznico sta bila odrejena pridržanje in privedba k sodniku za prekrške. Grozita ji visoka denarna kazen in odvzem 18 točk vozniškega dovoljenja.