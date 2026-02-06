Pridržanje pred shodi bo moral potrditi tožilec

Nov paket ukrepov, ki naj bi po navedbah vlade Giorgie Meloni zagotovil večjo varnost, je naposled le prispel na vladno mizo. A šele po natančnem usklajevanju z italijanskim predsednikom republike Sergiom Mattarello, ki je nad predlogi imel kar nekaj pomislekov. V svežnju ukrepov, ki jim je vlada na včerajšnji seji prižgala zeleno luč (sprejeta sta bila tako uredba kot predlog zakona), so že znane vsebine, - z nekaterimi od Kvirinala zahtevanimi spremembami -, pa tudi nekaj novosti.

Med temi je možnost prepovedi udeležbe na srečanjih ali shodih v javnem prostoru za osebe, ki so bile obsojene - tudi samo prvostopenjsko - zaradi nekaterih hudih kaznivih dejanj, kar bodo sodniki lahko odredili kot dodatek k predvideni kazni, je po seji vlade povedal notranji minister Matteo Piantedosi, ki je skupaj s pravosodnim ministrom Carlom Nordiom predstavil sprejete ukrepe.

Kaj so sklenili

Pred shodi ali demonstracijami bodo varnostni organi lahko za največ 12 ur preventivno na kvesturo oziroma policijsko postajo odvedli osebe, ki so bile obsojene zaradi specifičnih kaznivih dejanj, povezanih z izgredništvom, ali pri katerih so našli predmete, za katere sumijo, da bi lahko bili uporabljeni za razbijanje in razgrajanje, kot so čelade, protiplinske maske, palice ali drugi predmeti. Po usklajevanju s Kvirinalom pa so sem dodali, da bodo morali varnostni organi o pridržanju nemudoma obvestiti dežurnega državnega tožilca, ki bo moral preveriti, če za preventivni ukrep obstaja pravna podlaga. Tega prej v predpisu ni bilo.

V nasprotnem primeru bo lahko tožilec pridržanje, s katerim želi vlada preprečiti udeležbo na shodih nekaterim osebam, takoj razveljavil: zatem ga bodo varnostni organi morali obvestiti o izpustitvi in času, ko se je ta zgodila.