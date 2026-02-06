Preiskovancu, ki naj bi streljal v Sarajevu, se toži po fašizmu

Če bi milansko tožilstvo, ki skuša izslediti t. i. imenovane »vikend ostrostrelce«, italijanske državljane, ki naj bi med obleganjem Sarajeva plačevali, da bi streljali na nemočne civiliste, v ponedeljek morda zaslišalo prvega preiskovanca, je to hvala novinarki Marianni Maiorino z lokalne pordenonske televizije Il 13. Prav ta je namreč, še preden bi v javnost prišle vesti o preiskavi, objavila videoposnetek, v katerem je spregovorila o dejstvih, ki jih zdaj preučuje tožilstvo.

Tako je prišla v stik z žensko, ki je povedala, da ve za moškega - to je preiskovani 80-letnik iz kraja San Vito al Tagliamento pri Pordenonu -, ki se je bahal, da je hodil v Sarajevo na »lov na ljudi«. Preiskovanec naj bi bil skrajni desničar, natančneje fašistični nostalgik, je za Anso povedala Maiorino. »Kdor ga pozna, ga opisuje kot ‘zaničevanja vrednega’, ‘izjemno zlobnega’ in ‘zelo strašljivega’ navdušenca nad orožjem. Pravijo, da je skrajni desničar in katolik, ki rad javno zatrjuje, da črno srajco nosi kot zastavo,« je dejala Maiorino.

Sumijo še Karnijca

Preiskovani nostalgik naj ne bi bil posebno premožen in tudi ne poslovnež, za razliko od informacij, ki so v javnosti zakrožile, ko se je razvedelo za preiskavo. Delal je kot avtoprevoznik pri nekem kovinarskem podjetju. V Sarajevo naj bi se vozil sam. Po oceni novinarke to pomeni, da se v preiskavi odpira nova »sled«, saj kaže, da naj bi v Sarajevu streljali »ljudje srednjega sloja, Italijani, ki bi lahko zlahka bili kateri koli izmed naših sosedov«, je pripomnila Maiorino.

Milansko tožilstvo pa naj bi imelo na sumu še enega moškega, šlo naj bi za Karnijca, ki bi lahko bil uvrščen med preiskovance.