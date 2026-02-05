V deželnem zboru v Celovcu prejel opomin zaradi slovenščine

Tudi v letu 2026 se dogaja, da slovenski izvoljeni predstavnik prejme opomin zaradi rabe svojega maternega jezika. To se je danes zgodilo poslancu Teama Kärnten - Liste Köfer Francu Jožefu Smrtniku, ki je na seji koroškega deželnega zbora med obravnavanjem letnega poročila koroške lovske zveze uporabil tri besedne zveze v slovenščini: Weidmannsheil - lovski blagor, Danke - hvala in Jägerchor Bad Eisenkappel - Lovski zbor Železna Kapla. Zaradi izrečenih besed si je Smrtnik, drugače dolgoletni politik Enotne liste in bivši župan Železne Kaple, prislužil opomin drugega predsednika deželnega zbora Christopha Staudacherja iz vrst svobodnjakov (FPÖ).

V Teamu Karnten opozarjajo, da gre za »škandal brez primere«, da poslanec v koroškem deželnem zboru dobi opomin in poziv k redu (Ordnungsruf) za uporabo svojega maternega jezika v zelo skromni obliki. Nad takšno razlago poslovnika se je čudil celo prvi predsednik deželnega zbora Andreas Scherwitzl iz vrst socialistov (SPO), predstavnik Teama Karnten Gerhard Klocker pa je Staudacherja pozval, naj umakne svoj opomin, vendar brez uspeha.

V Teamu Karnten opozarjajo, da gre za »žalostno zlorabo poslovnika za hujskaške namene proti narodni skupnosti in za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na Koroškem ter sožitju v deželi«, piše v sporočilu.