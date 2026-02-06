Še tretji dom za zadrugo Girasoli

Vztrajnost. Če bi morali z eno besedo opisati delovanje repenske zadruge I Girasoli, bi to bila vztrajnost. Leta 1994 je skupina staršev osmih otrok s posebnimi potrebami združila moči, štiri leta kasneje so ustanovili društvo, od leta 2005 domujejo v hiši v Repnu. V naslednjih mesecih pa nameravajo razširiti prostore delovanja z novo, tretjo hišo in dvorano. Na sončen zimski popoldan smo na dvorišču sedeža združenja srečali njegovo predsednico Elisabetto Zorn in arhitekta Erika Cernigoia, ki je zasnoval novogradnji. Takrat so varovanci društva ravno odhajali domov.

Danes spremljajo Girasoli 24 oseb različnih starosti, večina jih biva v objektih društva. V Repnu, središču njihovih dejavnosti, prebiva sicer le peterica varovancev, drugi pa v hiši na Opčinah. Z družinami pa živi preostalih devet članov skupnosti.

Vsakemu obleka po meri

Repensko vilo zaznamujejo odklenjena oziroma odprta vrata. »Več kot zapiraš, bolj bodo bežali,« je ocenila Zorn. V dveh desetletjih sicer niso zabeležili niti enega bega, ne varovancev, ne - tudi številnih - psov. Umirjenost in navajenost naredita pač svoje. »Tukaj obravnavamo hude primere,« je dejala Zorn. Vsi pa imajo možnost, da se v raznih delavnicah razvijajo po svoje. Navade so dobre, je dejala, tudi te pa ne smejo postati preveč toge.

»En dan delajo keramične ladjice, drugi dan mačke, potem balone, nato spet barčice,« je dejala in opisala delo v keramični delavnici. Nekajkrat letno se preizkusijo tudi v japonskih tehnikah proizvodnje keramike, izdelki so prepoznavni po razpokah. Keramična delavnica vsekakor ni edina, uredili so tudi mizarsko delavnico, tekstilno, varovanci se preizkušajo tudi v izdelovanju sveč in odkrivanju zelišč. Vsak najde svojo specializacijo. »Vsakemu ustvarimo obleko po meri njegove patologije,« je dejala Zorn.

Uresničene sanje

Skupnost je sicer naglo narasla, zato so dlje časa sanjali o širitvi prostorov. Do te bo prišlo še letos. Na zemljišču severno od tega, kjer je trenutno središče društvenega dogajanja, naj bi še letos zgradili novo hišo in dvorano, ki ju je zasnoval arhitekt Cernigoi. Naložba znaša nekaj več kot 1,2 milijona evrov.

Kot nam je pojasnil slovenski arhitekt, imajo za novo hišo že vsa dovoljenja in ravno izbirajo izvajalca del. Za leseno dvorano s predvideno zmogljivostjo 50 oseb pa računajo, da bodo pridobili vsa dovoljenja do pomladi. Pri dvorani bo sicer šlo za premontirano konstrukcijo iz Avstrije, ki terja relativno malo dela. Zorn sanja, da bi nova objekta lahko odprli do konca leta.