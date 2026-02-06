Na ulico zaradi vrnitve psičke Nine

Društva za zaščito živali, ki delujejo v Furlaniji - Julijski krajini, složno podpirajo organizatorje sprevoda, ki bo jutri, 7. februarja, potekal v goriškem mestnem središču. Z mirnim protestnim sprehodom želijo izraziti svoje nestrinjanje in zgroženost nad sodniško odločitvijo, na podlagi katere so v prejšnjih dneh dve leti staro psičko Nino vrnili družini, ki so ji taisto žival pred dobrim letom odvzeli, ker naj bi bila hudo zanemarjena.

Nino so decembra 2024 skupaj z dvema drugima psoma odvzeli družini s Krminskega. Nina jebila zaupana v oskrbo zasebnikom, nato pa so jo po odločitvi sodišča premestili v goriško občinsko pasje zavetišče v Ločniku. Konec januarja je tožilstvo odredilo vrnitev živali prvim lastnikom; odločitev je ponovno razvnela javno razpravo ter sprožila mobilizacijo društev in občanov.

»Pred letom dni je bila lačna in prestrašena, priklenjena na verigo in brez mikročipa. Po nizu sodnih zapletov so se pristojni odločili, da jo vrnejo osebam, ki jih preiskujejo zaradi mučenja živali,« pišejo na svoji Facebook strani člani društva La Cuccia, ki upravlja pasji zavetišči v Tržiču in Ločniku, in opozarjajo, da je eden od drugih dveh psov, ki so ju zasegli z Nino, kasneje poginil. Kot so nam povedali, temelji sodniška odločitev po njihovih ocenah na napačnih predpostavkah, saj naj ne bi upoštevala ocen živinozdravnika o zdravstvenem stanju živali in razmer, v katerih je psička živela v času prvega zasega.

Z jutrišnjim sprevodom želijo izraziti solidarnost s psičko in z zasebniki, ki so jo po odvzemu prvim lastnikom ljubeče sprejeli ter posvojili, obenem pa želijo ozaveščati javnost o pravicah živali in ohraniti pozornost na sodnem primeru, ki je ogorčenje vzbudil tudi zunaj deželnih meja. Sprevod bo ob 11. uri krenil izpred banke Intesa Sanpaolo na Verdijevem korzu, nadaljeval se bo po Ulici Oberdan in se sklenil na Travniku.

Sprevod podpira več kot 40 društev za zaščito živali iz FJK in sosednjih dežel, odzivi pa segajo tudi na državno raven. Sprevoda se bosta med drugimi udeležila poslanec Walter Rizzetto, deželni koordinator stranke Bratje Italije v FJK in predsednik parlamentarnega odbora za delo, ki je napovedal novo poslansko vprašanje ministru za pravosodje Carlu Nordiu, ter goriška podžupanja Chiara Gatta.