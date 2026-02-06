Lani manj rojstev, na Krasu in v Bregu pa rahel porast

Demografsko zimo je tako kot drugod na italijanskem ozemlju občutiti tudi v Trstu. Število rojstev na Tržaškem se je v zadnjih desetih letih postopoma nižalo, v zadnjih petih letih sicer ostaja po podatkih, ki jih objavlja vsedržavni statistični zavod Istat, nekoliko bolj stabilno.Tako je razvidno tudi iz podatkov, ki jih hranijo matični uradi vseh šestih občin na Tržaškem (ti se od Istatovih malenkostno razlikujejo), kjer že razpolagajo s podatki za leto 2025. Ti se nanašajo na novorojenčke, ki so bili ob rojstvu vpisani kot rezidenti v posameznih občinah. Statistični zavod Istat pa bo število novorojenčkov v lanskem letu objavil pred koncem tekočega leta. Po podatkih občinskih matičnih uradov je lani število rojstev na Tržaškem v primerjavi z letom 2024 upadlo (-28 rojstev).

Poskok v nabrežinski občini

V tržaški občini so v letu 2025 zabeležili 40 rojstev novih občanov manj kot v letu 2024, v primerjavi z letom 2020 pa dve rojstvi več. V drugih občinah na Tržaškem se število rojstev v zadnjem letu v primerjavi z letom 2024 le delno razlikuje. Novorojenčkov pa je bilo lani, z izjemo občine Repentabor, kjer so zabeležili eno rojstvo manj, več. Skupno so v okoliških občinah zabeležili 12 rojstev več kot v letu 2024 , v primerjavi z letom 2020 pa kar 26 manj.

Zelo rahel porast rojstev so v primerjavi z letom 2024 zabeležili v miljski občini in v Zgoniku, največji poskok pa v občini Devin - Nabrežina, kjer je lani na svet privekalo kar deset novorojenčkov več kot v letu 2024. V Dolini se je lani rodilo toliko otrok kot leto prej, tu pa so pred petimi leti zabeležili precej rojstev več kot lani.

Deklice v večini le v Zgoniku

Pa preidemo k številkam. Po podatkih Občine Trst so lani tu pridobili 1208 novih novorojenih občanov, medtem ko je leta 2024 teh bilo 1248. Tako kot v letu 2024 pa je tu tudi lani privekalo na svet več dečkov (622) kot deklet (586). V občini Repentabor, kjer so lani zabeležili tri rojstva (leta 2024 pa štiri), se ni rodila nobena deklica. Več modrih kot rožnatih pentelj so lani obešali tudi v Miljah, (30 dečkov in 22 deklic), kjer se je rodilo 52 otrok, v občini Devin - Nabrežina, kjer se je za skupno 43 dojenčkov rodilo 28 dečkov in 15 deklic in v Dolini (12 dečkov in šest deklic), kjer so zabeležili 18 rojstev. Deklice so prekosile dečke edino v Zgoniku, kjer se je rodilo šest otrok, in sicer pet deklic in en deček.