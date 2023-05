Prihaja »prijazni« anticiklon

Na vreme pri nas bo še danes vplivala vremenska motnja, ki povečuje nestanovitnost. V popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, mestoma lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Zvečer se bo vreme umirjalo, ponoči pa razjasnilo.

Z jutrišnjim dnem se bo nad naše kraje širil azorski anticiklon, znan tudi kot »prijazni« anticiklon, saj prinaša povečini sončno vreme s precejšnjo stanovitnostjo, rahlo prevetrenost ozračja in ne previsoke poletne temperature. Od jutri do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme, nekaj več spremenljivosti bo lahko v popoldanskih urah ponekod v goratih predelih, kjer bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Kakšen posamezen nevihtni oblak bi se lahko izjemoma spustil do nižin.

Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah malo pod 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja manj pa ob morju. Zlasti v nočnih urah bodo pihali šibki severovzhodni vetrovi, čez dan pa v glavnem morski veter.