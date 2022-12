Prihajajo padavine

Danes popoldne in zvečer se bodo rahle do zmerne padavine razširile tudi nad večji del FJK. Pihala bo povečini zmerna do lahko občasno močna burja. Temperature bodo razmeroma nizke.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v noči na nedeljo in sprva še v nedeljo zjutraj, medtem ko se bo jutri v popoldanskih urah postopno delno izboljšalo.

Ob padavinah v soboto popoldne in zvečer se lahko na območju Notranjske in Kočevske med približno 500 in 1000 metrov nadmorske višine pojavljata žled in poledica, opozarja Arso. »Današnja sondaža nad Ljubljano kaže, da je v plasti od 1200 m pa do 1500 m prisoten klin toplega zraka. V plasti od 650 m do 1200 m je temperatura še pod lediščem. Nevarnost poledice in žledu pričakujemo ravno v teh predelih. Na srečo so zadnje napovedi skromnejše s padavinami,« so zapisali.