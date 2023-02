Prihajajo padavine in mrzel severni zrak

Anticiklon, ki je dalj časa vztrajal nad večjim delom Evrope, začenja popuščati, nad zahodno Evropo se spušča višinska dolina z arktičnim zrakom, ki se bo v prihodnjih dneh poglabljala in pomikala proti vzhodu. Njen vpliv se bo proti koncu tedna postopno povečal, predvidoma bo najbolj občuten v nedeljo in ponedeljek, ko se ji bo pridružil hladnejši severni zrak.

Po enomesečnem premoru se bodo tako spet pojavljale padavine, povečini rahle do zmerne. Za zdaj kaže, da količine dežja v FJK ne bodo ravno posebno velike, saj bo padavinski pas v glavnem nekoliko bolj pomaknjen proti vzhodu, toda evolucija vremenske slike je še nekoliko negotova. V noči na nedeljo se bo ob krajevnih padavinah ohladilo, zapihala bo burja, ki bo povečevala občutek mraza. Do vključno prihodnje srede bo spet hladneje, najnižje nočne temperature se bodo razen ob morju povečini spuščale pod ničlo, najvišje dnevne pa bodo povečini pod 10 stopinjami Celzija, v nedeljo in ponedeljek la malo nad 5 stopinjami Celzija.

Danes bo delno jasno, ponekod megleno, jutri bo povečini oblačno in megleno, občasno se bodo pojavljale rahle krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja.

Podobno bo vreme v petek, ko bo oblačno in megleno, možne bodo občasne rahle padavine.

V soboto bo oblačno in v glavnem deževno, v noči na nedeljo se bo ozračje ohlajalo. Zapihala bo močna burja. V nedeljo bo sprva še oblačno in deževno, čez dan padavine ponehale in se bo vreme delno izboljšalo. Hladno bo in vetrovno. Temperature se bodo v začetku prihodnjega tedna še spuščale.