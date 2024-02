Prihajata oslabljeni vremenski fronti

Anticiklon s toplim subtropskim zrakom v višinah bo v prihodnjih dneh dvakrat delno popustil in se nato spet okrepil. Na vreme pri nas bosta v soboto in ponedeljek obrobno vplivali oslabljeni vremenski fronti, ki se bosta pomikali proti vzhodu po srednjeevropskih državah. Omembe vrednih poslabšanj vremena pri nas ne gre pričakovati, občasno se bo sicer povečala oblačnost in mestoma bo lahko zlasti v noči na nedeljo ter v ponedeljek padlo nekaj kapelj dežja. Za sobotne in nedeljske zaostale pustne sprevode, med drugim za Kraški pust, ki bo potekal jutri popoldne na Opčinah in za sovodenjski pustni sprevod, ki bo v nedeljo, ne bi smelo biti težav.

Izravnal se bo temperaturni obrat in ozračje se bo ob šibki burji, ki bo prehodno zapihala za obema oslabljenima frontama, prečistilo. Prizemno vlago in ponekod meglo bodo v nedeljo in ponedeljek zamenjali oblaki. Stanje se bo nekoliko normaliziralo tudi v gorah, kjer so te dni beležili za ta čas zelo visoke temperature in se živo srebro povečini ni spustilo pod ničlo niti v nočnih urah.

Jutri (v soboto) bo še povečini zamegljeno in bo ponekod lahko nastala megla. Mestoma bodo lahko sončni žarki prebili prizemno plast vlažnega zraka in bo več jasnine.

Jutri zvečer in v noči na nedeljo bo ponekod lahko padlo nekaj kapelj dežja.

V nedeljo bo povečini spremenljivo ali oblačno, prehodno bo zapihala šibka burja. Še vedno bo za ta čas toplo, kakšno stopinjo Celzija manj pa bodo namerili v gorskem svetu.

V ponedeljek bo ob spremenljivem vremenu spet več oblakov. Ponekod bo lahko padlo nekaj kapelj dežja.

V torek se bo razjasnilo in bo prehodno spet zapihala šibka burja. Še vedno bo za ta čas toplo.