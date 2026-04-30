Prvomajsko jutro bo mrzlo, čez dan pa se bo s soncem segrelo

Z okrepitvijo anticiklona so oblaki ponoči zapustili naše kraje in se je povsod razjasnilo. Danes bo pretežno jasno, sprva bo še pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela in bo zvečer povečini še šibka. Ponoči bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo le malo nad 15 stopinjami Celzija.

Današnje jutro je bilo ponekod kar mrzlo. V Zgoniku je denimo meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo 4,3 stopinje Celzija.

Jutrišnje prvomajsko jutro bo sprva kar mrzlo. Temperature se bodo v FJK ob ponehanju burje marsikje spustile pod 5 stopinj Celzija, ni izključeno, da ponekod v zatišnih legah lahko do okrog ničle.

Jutri čez dan pa bodo ob odsotnosti omembe vrednih vetrov sončni žarki naglo segrevali ozračje. Čez dan bo prijetno toplo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo višje.

V soboto in nedeljo bo sončno in topleje.