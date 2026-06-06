Prihodnji teden z občasno spremenljivostjo in brez vročine

Izračuni o ne ravno posebno vročem nadaljevanju junija, o katerih smo poročali pred dnevi, se vse bolj potrjujejo. Nenavadna vročina, ki smo jo beležili zadnje dni v letošnjem maju, po vsej verjetnosti se ne bo ponovila niti v prihodnjem tednu. Najtoplejša dneva bosta ponedeljek in torek, ko bo anticiklon zagotavljal sončno vreme z najvišjimi temperaturami, ki bodo zlasti na Goriškem lahko dosegale do okrog 30 stopinj Celzija. Od srede bo na vreme pri nas začel vplivati hladnejši severni zrak, ki se bo sprva zadrževal onstran Alp. V drugi polovici tedna se bo, kot kaže, poglabljal in bo občutneje segel tudi nad naše območje, kjer bo predvidoma vztrajal kar nekaj dni.

Jutri bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Dnevne temperature bodo rahlo višje od današnjih.

V ponedeljek in torek bo prevladovalo sončno in nekoliko toplejše vreme. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. V torek bo zlasti v gorah že nekaj več spremenljivosti in bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte.

Od srede bo od jugozahoda začel pritekati proti nam postopno bolj vlažen in manj vroč zrak, postopno se bo povečala spremenljivost. V sredo se bodo zlasti v gorah pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo zlasti popoldne in zvečer širile tudi proti ostalim predelom.

V četrtek bo naše kraje predvidoma dosegla vremenska fronta. Kaže na občasne padavine, deloma plohe in nevihte. Podobno vreme naj bi se nadaljevalo tudi v petek. Najvišje dnevne temperature bodo pod 25 stopinjami Celzija ali okrog 25 stopinj Celzija.

Sledila naj bi proti koncu prihodnjega tedna, v soboto in nedeljo, občutnejša osvežitev z nestanovitnim vremenom in občasnimi padavinami, ki bodo po zdajšnjih izračunih verjetnejše v soboto. Najvišje dnevne temperature bodo predvidoma le malo nad 20 stopinjami Celzija, precej hladnejše bodo tudi noči.

Dokaj sveža vremenska slika za to obdobje naj bi se nato nadaljevala še nekaj dni.