Prihodnost podnebja na preizkušnji

V ponedeljek se bo uradno začela letošnja, že 30. podnebna konferenca Združenih narodov COP30, ki bo potekala v Belému pod predsedstvom Brazilije in na kateri naj bi se predstavniki držav osredotočili predvsem na krepitev zavez glede zniževanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2035. Ta je namreč nujna, saj znanost ves čas svari, da je svet še zelo daleč od omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Kot je včeraj navedel generalni sekretar ZN Antonio Guterres, se s trenutnimi ukrepi namreč približujemo segrevanju planeta za 2,8 stopinje Celzija, vsak delček stopinje višje pa po njegovih besedah pomeni več lakote, razseljevanja ljudi, gospodarske škode in izgubljenih človeških življenj. Guterres je zato mednarodno javnost v luči desete obletnice od podpisa pariškega sporazuma pozval, naj ne opusti svojih podnebnih ciljev.

Najprej gospodarstvo

Resnica, ki jo omenja, pa je pred očmi vseh in je zelo grenka. Neukrepanje držav namreč veliko pove o prioritetah njihovih vlad, saj je podnebna kriza v času oboroženih in carinskih vojn skoraj izginila iz političnih agend, zeleni prehod pa je potisnjen na rob skrbi politike. Da preboja ni pričakovati niti na letošnji konferenci kaže tudi dejstvo, da se je uvodnega zasedanja voditeljev, ki se je zaključilo včeraj, udeležilo okoli 60 državnikov, medtem ko jih je bilo lani skoraj 20 več.