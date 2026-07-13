Pri Repnu so se zublji spet prebudili. Tanja Kosmina: Gasiti morajo ročno

Gasilske sirene pa so v nedeljo v popoldanskih urah ponovno zatulile tudi pri Repnu, kjer je v minulih dneh že gorelo. »V petek je začelo goreti v bližini nogometnega igrišča, požar se je potem pomaknil proti Poklonu,« je danes povedala repentabrska županja Tanja Kosmina. Potem, ko je bil tamkajšnji požar obvladan, so v nedeljo v popoldanskih urah pripadniki gozdarske policije, ki so opravljali ogled prizadetega območja, opazili, da spet gori.

»Izkazalo se je, da so korenike v podtalju še naprej tlele,« je danes dejala županja. Na območje je prišel helikopter za gašenje, pri intervenciji so polega gasilcev sodelovali še prostovoljci civilne zaščite iz Repentabra, Trsta, Doberdoba, Devina, Milj, Zgonika ter pripadniki Prostovoljnega gasilskega društva Breg. Gasilci so sporočili, da se prizadeto območje razteza na približno 17 hektarjih.

Dejavnosti so se od popoldneva nadaljevale do nedeljskega večera ter nadaljevale danes zjutraj, je povedala Kosmina. S Poklona so se zublji pomaknili v smeri proti Opčinam, intervencija je trenutno v teku na Glinci, je zatrdila županja in pojasnila, da gre za dokaj težko dostopno območje, polno dolin, zaradi česar morajo gasiti ročno, pri čemer uporabljajo ročne brizgalne. Tudi dejstvo, da pihlja, ne pomaga. Kosmina se je ob tem zahvalila tako prostovoljcem kot poklicnim gasilcem. »Brez njih ne bi bili kos situaciji,« je bila odkrita.