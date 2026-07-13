Monica Hrovatin: K sreči je bil požar pri Briščah takoj opažen

Tržaški gasilci so v nedeljo posredovali v okolici Brišč, kjer je zagorelo v gozdu. Požar, ki se je raztezal na približno 8000 kvadratnih metrih, so gasili skupaj s prostovoljci občinske civilne zaščite iz Zgonika in Devina ter prostovoljni gasilci z Brega, interveniral je tudi gasilski helikopter. Potem, ko so požar obvladali in pogasili, je stekla sanacija za približno hektar velikega prizadetega območja. Danes (v ponedeljek) so si spet ogledali prizadeto območje pri Briščah, kjer pa niso več zaznali kritičnosti, so povedali s tržaškega pokrajinskega poveljstva.

»K sreči smo informacijo o požaru prejeli dovolj zgodaj, da jim ga je v nekaj urah uspelo obvladati, popoldne pa so se gasilci in prostovoljci posvetili sanaciji,« je danes povedala zgoniška županja Monica Hrovatin. Zahvalila se je tako gasilcem kot prostovoljcem civilne zaščite. »V nedeljo so se prostovoljci civilne zaščite zbrali, da bi opremo civilne zaščite preselili iz prostorov v Gabrovcu, ki bodo deležni obnove, v Zgonik, tako da so bili v trenutku, ko je prišla informacija, da pri Briščah gori, že zbrani, kar je tudi pripomoglo k hitrejšemu posredovanju,« je za še razkrila prva občanka.