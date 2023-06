Prijeli storilca vlomov v Piranu

Po pregledu sledov in zbranih obvestil, ki so jih policisti dobili v zvezi s tatvinami na območju Pirana in Bernardina, je bil podan sum, da je zanje kriv 48-letni domačin iz Pirana, ki je bil že v preteklosti kriv za premoženjska kazniva dejanja.

Policisti Policijske postaje Piran so v mesecu maju in juniju na območju Pirana in Bernardina obravnavali več vlomov v različne objekte. Vlomilec je pri tem vlamljal v gostinske lokale, pisarne raznih podjetij, ki so senahajale v poslovnih zgradbah, v hotelske sobe in v dve stanovanjski hiši. Pri tem je iskal denar in druge vrednejše predmete. Prav tako je storilec v eni izmed garažnih hiš vlomil v štiri kovčke motornih koles, ki so bila tam parkirana in iz dveh ukradel denar. Na večini ogledov krajev kaznivih dejanj so policisti zavarovali različne sledove.

S strani Okrožnega sodišča v Kopru je bila pridobljena odredba za izvedbo preiskave stanovanja in drugih prostorov, ki jih je osumljeni uporabljal. 23. junija so policisti osumljencu odvzeli prostost in na podlagi odredbe opravili preiskava stanovanja oziroma prostorov, ki jih je osumljeni uporabljal v Piranu. Pri tem policisti ukradenih predmetov niso našli, so bili pa najdeni drugi predmeti s pomočjo katerih se je potrdil sum, da je 48-letnik iz Pirana dejansko izvrševal opisana kazniva dejanja. 25. junija je bil osumljenec zaradi storitve šestnajstih vlomov priveden na zaslišanje pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kopru, katera je po zaslišanju zoper njega odredila pripor.