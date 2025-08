Prijeli večkratnega vlomilca v cerkve v Sloveniji

Policisti Policijske postaje Kozina so ob sodelovanju več policijskih enot identificirali in odvzeli prostost 35-letnemu moškemu iz Hrastnika, ki je osumljen vlomov v več sakralnih objektov po Sloveniji. V sredo so ga privedli pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredila pripor.

Na območju celotne države je bilo v zadnjih mesecih več vlomov v cerkve in druge sakralne objekte, pri katerih si je storilec protipravno pridobival predvsem denar ter nekatere druge predmete. Skupno naj bi zmaknil približno 2000 evrov. Na območju Policijske uprave (PU) Koper so obravnavali štiri takšna kazniva dejanja, med njimi tudi vlom v cerkev v Hrpeljah. Do petih vlomov je prišlo na območju PU Ljubljana, do enega pa na območju PU Celje.

Ob vlomih je moški uporabljal različna orodja, tako da je nastala tudi škoda na glavnih ali stranskih vratih v objekte. Osumljenec je izbiral manjše cerkve v manjših ali odročnejših krajih, za katere je domneval, da v bližini ni nikogar.