Priljubljeni zgodovinar Barbero v Kobaridu o slavni bitki

V letu, ko Nova Gorica in Gorica skupaj nosita naziv Evropska prestolnica kulture, bo 27. septembra potekal poseben zgodovinski dogodek, na katerem bo znani italijanski zgodovinar Alessandro Barbero obudil spomin na italijanski poraz pri Kobaridu leta 1917. Predavanje bodo simultano prevajali v slovenščino, odvilo pa se bo ravno v Kobaridu.

Profesorja Barbera, avtorja knjige Caporetto (2017, Laterza), bo uvedel odgovorni urednik Radia Koper Janko Petrovec. Brezplačne vstopnice je treba rezervirati na strani estoria.it.