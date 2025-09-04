Četrtek, 04 september 2025
Priljubljeni zgodovinar Barbero v Kobaridu o slavni bitki

Brezplačni dogodek bo potekal 27. septembra

Spletno uredništvo |
Kobarid |
3. sep. 2025 | 16:50
    Zgodovinar Alessandro Barbero
V letu, ko Nova Gorica in Gorica skupaj nosita naziv Evropska prestolnica kulture, bo 27. septembra potekal poseben zgodovinski dogodek, na katerem bo znani italijanski zgodovinar Alessandro Barbero obudil spomin na italijanski poraz pri Kobaridu leta 1917. Predavanje bodo simultano prevajali v slovenščino, odvilo pa se bo ravno v Kobaridu.

Profesorja Barbera, avtorja knjige Caporetto (2017, Laterza), bo uvedel odgovorni urednik Radia Koper Janko Petrovec. Brezplačne vstopnice je treba rezervirati na strani estoria.it.

