Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče, ki se je zjutraj pripetila na razcepu Gabrk v smeri Sežane in je spet prevozna. Nastajajo pa daljši zastoji v smeri Ljubljane, poroča promet.si. Na posameznih odsekih med počivališčem Ravbarkomanda in Brezovico proti Ljubljani beležijo zamudo 40 - 45 minut.