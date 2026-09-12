»Primorske ni mogoče izbrisati ne z mejo ne z besedo«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na današnji slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Praznik priključitve Primorske k matični domovini je poklon Primorkam in Primorcem, ki so se odločno in uspešno uprli proti fašizmu in nacizmu, je poudarila.

Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Čas, v katerem živimo, je drugačen, je dejala v govoru. Vendar vrednote, ki jih je izpovedoval, to sta resnica in človečnost, ostajajo enako pomembne in žive tudi danes, verjame.

Uvodni govornik, sežanski župan Andrej Sila je poudaril, da danes ne slavimo le preteklosti, so poročale Primorske novice. »Danes smo preprosto skupaj, kajti Primorska presega delitve, Primorska je vseh nas, ki jo nosimo v sebi. V načinu, kako govorimo, v zgodbah, ki jih ohranjamo, v prostoru, ki mu pripadamo. Je nekaj, česar ni mogoče izbrisati ne z mejo pa tudi ne z besedo,« je dejal. »Našo zgodovino so zaznamovale meje, preizkušnje in delitve. Toda Primorska je vedno znova dokazovala, da je tisto, kar ljudi povezuje, močnejše od tistega, kar jih ločuje. In prav takšno prihodnost si želimo tudi za prihodnost. Povezano, samozavestno in zazrto naprej,« je povedal.

Letos mineva 79 let od uveljavitve pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Na dan uveljavitve pogodbe, 15. septembra, praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Vlada ga želi sicer preimenovati v vrnitev Primorske.