Primorski dnevi na Koroškem bodo spet krepili vezi

Začenjajo se 22. Primorski dnevi na Koroškem, ki bodo v organizaciji Krščanske kulturne zveze iz Celovca, Slovenske prosvete iz Trsta in Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice ter s sodelovanjem slovenskih društev in glasbenih šol iz Furlanije - Julijske krajine in avstrijske Koroške potekali do 14. novembra.

Letošnji niz obsega osem dogodkov. Prvi bo jutri, 15. oktobra, ob 11. uri v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne v Celovcu, kjer bodo predstavili knjige Ligi Roberto (Moje prijateljstvo z Borisom Pahorjem; Goriška Mohorjeva družba, 2025), Igorja Omerze (Franc Jeza - Separatist; Mladika, 2024) in Enrica Marie Miliča (Gostilna na robu slovenske zemlje; Goriška Mohorjeva družba, 2025).

Vse od leta 1983

»Organizirana kulturna izmenjava med Koroško in Primorsko se je začela leta 1983 s srečanjem v Ukvah. Redna kulturna izmenjava poteka vsako leto sredi oktobra, izmenično na Primorskem in na Koroškem. V teku enega tedna gostujejo na Koroškem oziroma na Primorskem posamezniki in skupine s prikazom prereza svojega kulturnega delovanja. Različne prireditve so pomemben prispevek k skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru in krepijo vezi med rojaki, ki tako na Koroškem kot tudi na Primorskem živijo na prepihu raznarodovanja in potujčevanja,« so sporočili organizatorji.