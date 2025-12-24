Primorski dnevnik danes na 40 straneh

Primorski dnevnik je tudi letos pred božičem izšel z bogato številko na štiridesetih straneh. Dnevnim novicam in rednim rubrikam se namreč pridružujejo posebne vsebine, ki bogatijo časopis.

Na treh straneh objavljamo intervju Bojana Brezigarja z evropsko komisarko za širitev Evropske unije Marto Kos, ki govori tako o državah kandidatkah za vstop v EU kot o vojnah in kriznih žariščih. Breda Pahor se je pogovorila z Ivano Suhadolc, tržaško avtorico romana Rondine e Pernice, v katerem opisuje dolgoletno prijateljevanje dveh deklet in njun odnos do pesnika Biagia Marina. Nadaljuje se niz avtorskih besedil na temo Beseda, ki jih v prazničnem času prispeva mlajša generacija piscev. Vse do zadnjega dneva v letu bodo bralce nagovarjale fotografske reportaže z goriškimi zgodbami Mete Krese. Na voljo je tudi celostranska križanka.

K branju kliče še veliko drugih vsebin, Primorski dnevnik pa bo, tako kot ostali dnevniki v Italiji, spet med bralci v soboto, 27. decembra.