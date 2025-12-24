Na polnočnicah se bodo spomnili Jezusovega rojstva

Božič je dan, ko se kristjani spomnijo rojstva Jezusa Kristusa. Že drevi, na predbožični večer, bodo po cerkvah na Tržaškem na sporedu tradicionalne slovenske večerne maše in polnočnice.

V Bregu bo župnik Tomaž Kunaver danes daroval maše v Mačkoljah ob 20. uri, v Boljuncu ob 22.30 ter v Dolini opolnoči. V Ricmanjih pa bo dvojezično slovensko-italijansko mašo opolnoči daroval Matija Galej.

Tudi na Krasu bodo verniki obeležili božični večer. Mašo bo duhovnik Žarko Škerlj daroval v Bazovici opolnoči. V Trebčah bo ob 22. uri bogoslužje daroval Franc Pohajač. Na Opčinah in na Tabru bodo verniki Jezusovo rojstvo obhajali opolnoči: v cerkvi svetega Jerneja bo maševal novi duhovnik, salezijanec Franc Šenk, v Marijinem svetišču na Tabru pa duhovnik Anton Bedenčič. Na Kontovelu bo Jože Špeh daroval mašo ob 22. uri, na Proseku pa opolnoči. Prav tako opolnoči bo maša v Križu, daroval jo bo duhovnik Boris Čobanov.

V mestu bodo slovenski obredi na predbožični večer pri Svetem Jakobu ob 22. uri ter v Rojanu ob 22. uri. Prvo bogoslužje bo daroval Giovanni Dolermo, v Rojanu pa bo maševal Jože Bajzek. Maša za slovenske vernike v Škednju bo danes nekoliko bolj zgodnja, na sporedu bo ob 18.30, daroval jo bo Davide Chersicla. Pri Svetem Ivanu se bodo slovenski verniki zbrali opolnoči v cerkvici svetega Pelagija, kjer bo maševal Petar Subotić.

Na zahodnem Krasu bo duhovnik Karel Bolčina daroval večerne maše ob 18. uri v Nabrežini, ob 20. uri v Zgoniku, ter ob 22. uri v Mavhinjah.