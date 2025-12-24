V Števerjanu ustvarjalni posamezniki in povezanaskupnost

V kulturnem domu Ivana Humarja v Števerjanu je tudi letos, že peto leto zapored, zaživel Decembrski kulturni sejem, ki je v praznično obarvanem večeru združil umetnost, ustvarjalnost in občutek skupnosti. Kot je v nedeljo v svojem nagovoru poudaril predsednik Kulturnega društva Briški grič Joško Terpin, je Decembrski kulturni sejem priložnost, »da se v prazničnem času znova zbližamo z umetnostjo in raznolikimi kulturnimi izraznimi oblikami, ki bogatijo posameznika in hkrati povezujejo skupnost«.

Osrednji del večera je bil posvečen razstavljavcem, skupno jih je bilo osem. Tamara Mizerit se je predstavila z lesenimi izdelki, pri katerih izstopa njen občutek za detajle in spoštovanje do naravnega materiala. Irina Škorjanc je razstavila kvačkane jaslice v tehniki amigurumi. Emanuela Juretič se že vrsto let posveča izdelovanju božičnih in drugih dekorativnih ter uporabnih predmetov. Pri delu uporablja širok spekter materialov, od recikliranih do sodobnih, posebno mesto pa namenja lesu in naravnim materialom, ki jih pogosto sama nabira v naravi.

Ljubezen do lesa je v svojih delih predstavil tudi Marco Tamiari, ki se je rezbarjenja in izdelave jaslic resneje lotil pred osmimi leti. Iz starih hrastovih desk z ročnim orodjem ustvarja jaslice, pri katerih se prepletata natančnost in osebni izraz. Posebno zgodbo imajo jaslice Irene Prinči, doma iz Štmavra, ki jih ustvarja že skoraj štiri desetletja. Njene jaslice nastajajo iz najrazličnejših materialov – od lesa, blaga in volne do stiropora, papirja in embalažnih materialov. Amanda Vidic, glasbenica in pedagoginja, se je predstavila z umetniškimi izdelki, ki nastajajo v okviru njenega delovanja v Ateljeju Sarasvati. Svoje jaslice sta razstavila tudi Katrin Komjanc in Vasilij Škorjanc. Katrin, mama treh otrok, izhaja iz družine, kjer je bila priprava jaslic vedno del prazničnega veselja, ki ga danes prenaša na svoje otroke. Vasilij Škorjanc pa je svojo ljubezen do ustvarjanja združil z delom z lesom ter jaslice izdelal iz različnih vrst lesa, od tuje in vej do vezanih plošč.

Izdelki otrok in petje

Posebno mesto na sejmu so imeli tudi najmlajši ustvarjalci. V dvorani so bili razstavljeni izdelki otrok vrtca Kekec ter učencev Osnovne šole Alojza Gradnika iz Števerjana.

Večer so obogatili glasbeni nastopi Malih briških slavčkov in Briških Trcink, ki so s pesmijo in božičnimi napevi ustvarili prijetno praznično vzdušje.