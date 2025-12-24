Razstava o rimskem osvajanju in izvoru Tergesta

V prostorih Srenje Boljunec so v ponedeljek odprli razstavo Koromačnik, rimsko osvajanje in izvor Tergesta, ki jo je postavil krožek za družbena vprašanja Virgil Šček z namenom širjenja pomembne arheološke in zgodovinske dediščine dolinske občine, ki je temeljnega pomena tudi za zgodovino samega Trsta.

Kaže, da je na območju dolinske obcine zelo verjetno prišlo do ključnih dogodkov ob rimskem osvajanju Istre in kasneje romanizacije tržaške okolice ter ustanovitve same rimske kolonije Tergeste, je v dvojezični predstavitvi razstave pojasnil njen kurator, arhitekt Davide Štokovac. Razstava na treh večjih panojih predstavlja dogodke ob začetku druge histrske vojne, ko so Rimljani prekoračili Timavo ter se po prvem dnevu hoje utaborili in postavili tri vojaške tabore.

Arheološka izkopavanje in najdbe so predstavljene na drugih dveh velikih panojih, ob njih so tudi večje fotografije najpomembnejših najdb. Razstavo zaključuje maketa reliefa obmocja Male Grocanice ter rekonstrukcija rimskega vojaka iz drugega stoletja pr.n.št., ki jo je za razstavo posodil zgodovinar in raziskovalec Marco Delise.