Raznašalci so okrog 8.30 z zamudo začeli dostavljati današnji Primorski dnevnik po domovih in na drugih lokacijah. Do zamude je prišlo zaradi okvare v tiskarni v Padovi, časopis je tako prispel pozneje kot običajno. Vsi naročniki ga bodo v kratkem prejeli. Za nevšečnost se opravičujemo.

Danes izjemoma omogočimo vsem brezplačno branje digitalnega izvoda Primorskega dnevnika.