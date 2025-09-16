»Pripadnosti narodni skupnosti ne izkazuje rodovnik«

Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo v postopku dodeljevanja štipendij zamejskim študentkam in študentom, in sicer zaradi pogoja etničnega porekla. Ugotovitev izhaja iz proučitve primera, ko je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS z zahtevo po dokazovanju slovenskega etničnega porekla neupravičeno izključil študentki, članici slovenske narodne skupnosti v Italiji.

»Afera štipendije« je spomladi leta 2023 dodobra razburkala slovensko javnost v Italiji, med drugim tudi z debatami o identiteti in pripadnosti, a je bila tudi kmalu razrešena, saj je bilo besedilo razpisa za študijsko leto 2023/2024 popravljeno. Zdaj pa je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo, postavil še piko na i.

»Pripadnost slovenski narodni skupnosti ni nekaj, kar se dokazuje z rodovniki, ampak nekaj, kar človek živi in kar mu skupnost priznava. Prostovoljno poslovenjenje je izraz spoštovanja do slovenske kulture in jezika, zato je prav, da ga država enakovredno upošteva pri odločanju o pravicah,« je ob tem zapisal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.