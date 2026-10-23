Pred šolo napad na DS in njeno vodjo

Poimenovanje telovadnice šole Don Milani na Judovcu po Sergiu Ramelliju še naprej buri duhove. Na zunanjih vratih šolskega poslopja se je včeraj pojavil plakat s fotografijo tržaške vodje Demokratke stranke Marie Luise Paglie z rdečo barvo prečrtanim obrazom in napisom: Partito democratico vergogna d'Italia (Demokratska stranka sramota Italije).

Plakat so v noči na četrtek izobesili predstavniki skupine Blocco studentesco oziroma mladih neofašistične skupine Casapound, ki jim očitno niso ugajali očitki Demokratske stranke in drugih predstavnikov leve sredine na račun poimenovanja šolske telovadnice po nekdanjem pripadniku neofašisticne organizacije Fronte della gioventù, ki je v sedemdesetih letih umrl zaradi posledic napada organizacije Avanguardia operaia. Ob fotografiji Paglie so namreč zapisali, da je poimenovanje po Ramelliju znak spomina na mlade »mučenike« za svobodo ter da »Demokratska stranka v šole in druga vzgojno-izobraževalna okolja vstopa s propagando«.

Svoje nestrinjanje so izrazili »s podlimi metodami, ponoči, na skrivaj in z zastraševalnimi plakati, namesto da bi si vzeli odgovornost za javno nastopanje,« so v javnem sporočilu zapisali predstavniki tržaške levosredinske koalicije Futuro in comune (Skupna prihodnost). Izrazili so podporo Pagli in obsodili delovanje mladih neofašistov. Solidarnost so ji izrazili tudi številni drugi posamezniki in skupine.

Pred šolo Don MIlani pa se je pred nekaj tedni pojavil tudi napis Nessuno spazio ai fascisti di ieri e oggi (Nobenega prostora za včerajšnje in današnje fašiste).