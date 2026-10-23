Študijski center Melanie Klein ustvarja Baby Spa

V središču Trsta bo kmalu na voljo specializiran center za sproščanje in nego dojenčkov. Prilagojeno in varno okolje, primerno za hidroterapijo in druge dejavnosti pripravlja Študijski center Melanie Klein, ki med svojimi dejavnostmi že ima zelo dobro obiskane tečaje v bazenu za najmlajše in starše.

Napreden projekt

Sproščeno gibanje v vodi in občutek varnosti v udobnem okolju spodbujata naravni razvoj dojenčka. Vse več staršev odkriva pozitivne učinke, ki jih ima voda na počutje otroka. Zato so se pri centru Melanie Klein odločili, da dejavnosti v vodi, ki jih že veliko let ponujajo v zasebnih bazenih, nadgradijo in preoblikujejo v pravo Baby Spa, center za dobro počutje dojenčkov, kakršnega v Furlaniji - Julijski krajini še ni. Tudi nasploh v Italiji tovrstno ponudbo še težko najdemo.

»Dežela Furlanija - Julijska krajina je takoj verjela v projekt,« je v sredo povedal deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Obiskal je namreč delovišče v Ulici Fabio Severo 18, kjer nastaja novo središče. Pospremila ga je predsednica centra Francesca Simoni z vzgojiteljem Erikom Kuretom. Prisotna sta bila tudi predsednik in tržaška pokrajinska predsednica Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in Marija Brecelj.

Tam bo na voljo bazen za dojenčke in starše, svoj prostor pa bodo imeli tudi strokovnjaki, kot so psihologi in babice. »Gre za zelo napreden projekt namenjen družinam,« je dejal Roberti, »pravi wellness prilagojen dojenčkom in staršem z usposobljenim osebjem«. Poudaril je, da so dela skoraj pri koncu le leto dni potem, ko jim je dežela namenila 250 tisoč evrov prispevka iz postavke v okviru financiranja, namenjenega slovenski manjšini.

Vse kaže, da bodo prostori pripravljeni že konec novembra. Uresničujejo se tako sanje Študijskega centra Melanie Klein, ki v bazenu trenutno spremlja 140 družin s tečajem baby plavanja in 60 mamic pri rehabilitaciji po porodu.