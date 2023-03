Prispel je atlantski zrak

Ob prihodu atlantskega zraka, ki se bo zadrževal nad nami večji del tedna, so se začele pojavljati manjše krajevne padavine. Povečini je padlo le nekaj milimetrov dežja na kvadratni meter, še največ (količine pa so še vedno zelo skromne) v Špetru, kjer ga je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa do 17. ure namerila 5,4 milimetra in v Čedadu, 4 milimetre. Drugod je padlo le nekaj decilitrov vode na kvadratni meter, mnogokje, med drugim tudi na Tržaškem, se dežemeri niti niso premaknili.

V prihodnjih dneh se bo nadaljevala podobna vremenska slika. Prevladovalo bo vlažno vreme z občasnimi rahlimi padavinami. Jutri (torek) bodo ponekod možne občasne delne razjasnitve, vse ostale dni, do vključno petka, pa bo več oblakov. Ozračje bo mestoma zamegljeno. Razmeroma toplo bo.